06.03.2020 - 00:00 |
Turizm sezonu için hazırlıklar sürüyor
Edremit Belediyesi turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çalışmalara hız verdi. İlçe genelinde asfalt ve parke taş kaplaması yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Altınkum Mahallesi Ege Caddesi’ne yaklaşık 2 bin 500 metrekare kilitli parke taşı, 600 metre yağmur oluğu ve bordür döşeniyor. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “İlçemizi modern bir Avrupa kenti yapabilmek için 7/24 görev başındayız” diye konuştu.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.