Turizm yatırımında Kovid kararsızlığı

Türkiye’nin koronovirüse karşı mücadelesi hızla devam ederken, turizm sektörünün beraberinde yirmi yediden fazla alt sektör de sırasıyla duraklama ve gelir kaybı yaşama problemi ile karşı karşıya kaldı.Türkiye genelinde binden fazla turizm işletmesi kurma başvurularının bir kısmının vazgeçme eşiğinde olduğunu gözlemlediklerini belirten Genç Turizmciler Derneği İzmir Başkanı Ozancan Yıldırım, “Kovid unsurunun etkisi büyük” dedi.

Teşvikler önemli

Turizm yerine inşaat ya da farklı ticari yollara eğilim olduğunu ifade eden Yıldırım, “Dijital tanıtım ve Turkey Home gibi turizm bakanlığının önemli dış tanıtım projelerinin fonlarının artması gerekiyor. Kovid etki dalgasından sonra çok ciddi bir Pazar boşluğu olabilir. Dünya genelinde global acenteler ve destinasyon pazarlamacıları doğru fiyat, güvenlik ve sağlık standartlarına uygun yeni bölgeler ile temas etmek isteyeceklerdir ayrıca oteller için artık her şey dahil ve açık büfe kavramlarının sağlık ve virüs bulaşma endişesinden sonra kalkabileceğini düşünüyorum, butik turizm daha kuvvetli olacaktır. Doğru teşvik ve düzenlemelerle belki de toplam ülke genelinde ki yarım milyar dolarlık turizm yatırımlarını kurtarabiliriz” diye konuştu.