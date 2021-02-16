Turizmci 2021’den umutlu

Pandemide ağır darbe alan turizm, aşılamanın olumlu etkilerini görmeye başladı. Sektör temsilcileri, doluluk oranlarında yüzde 40’a varan artış öngörüyor. İzmir’in ev sahipliği yapacağı, turizm sektörünün buluşma noktası HORECA Fair’de de doluluk oranı yüzde 60’ı geçti. “Pandemi kurallarına ne kadar iyi uyulursa, sezon açılışı o kadar erken olur” çağrısı yapan sektör temsilcileri, şöyle konuştu:

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner: Sezonda yurt dışından ciddi sayıda rezervasyon alacağımızı ve Türkiye’nin pandemi sonrası ikinci baharının başlayacağını söyleyebilirim. Türkiye’ye yönelik haziran satışlarını hızlandıracak HORECA da piyasalar için büyük önem arz ediyor.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan: Sezon öncesi İzmir’de düzenleyeceğimiz HORECA, tem sektörün sesi olacak. Uzun bir aradan sonra ilk kez fiziksel bir fuar olacak. İyi bir sezon bizi bekliyor.

Hazirana kalmayalım

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden: Yeni sezonun nisan ayında başlayacağını düşünüyor ve hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu: Yeni sezonda özellikle yurtdışı bağlantılara öncelik verilmeli. Sezonun kasım ayı sonuna kadar uzaması gerekiyor ki kayıplarımızı geri kazanabilelim.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen: Nisan ayında çok hızlı bir açılış olmasa da kademeli olarak önce yerli, ardından da yabancı turisti ağırlamaya başlarız.

Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Uysal: Açılışın hazirana kayma ihtimalinde sezonu iki ay uzatarak bu açığı kapatabiliriz. Ülkemize gelmek isteyen yabancı misafirlerimiz hava trafiğinin açılmasını bekliyor.

İzmir Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bucak: Nisan ve mayıs aylarına rezervasyonlar başladı. Açılış hazirana kalırsa yabancı turisti diğer ülkelere kaptırırız.

Turizm ve Gastronomi Duayeni Rahmi Yılmaz: Turizmin ihtiyaç duyduğu benzersiz destinasyonlara ve en iyi hizmeti sunabilen otellere sahibiz. Yerli turistin büyük bir turizm hareketi oluşturacağını ve yabancı turist akışının başlayacağını düşünüyoruz.