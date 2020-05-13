Turizmci sezona hazır

İZMİR’in turistik ilçesi Foça’da turizmciler, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlanmasıyla sezona umutla hazırlanıyor. İşletmeciler, özellikle hijyen önlemlerine ağırlık veriyor. İşletmeci Sebahattin Karaca, “Günübirlik ya da kurumsal konuklar geliyor. Hijyenik madde ile nemlendirdiğimiz paspasa basmalarını istiyoruz. Sonra hazırladığımız hijyen masasında ellerini dezenfekte ediyor. Maske ve eldiven de veriyoruz. Odalarda da dezenfekte cihazımız var” diye konuştu.