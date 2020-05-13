13.05.2020 - 07:00 | | SEYFİ GÜL DHA
Turizmci sezona hazır
İZMİR’in turistik ilçesi Foça’da turizmciler, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlanmasıyla sezona umutla hazırlanıyor.
İZMİR’in turistik ilçesi Foça’da turizmciler, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlanmasıyla sezona umutla hazırlanıyor. İşletmeciler, özellikle hijyen önlemlerine ağırlık veriyor. İşletmeci Sebahattin Karaca, “Günübirlik ya da kurumsal konuklar geliyor. Hijyenik madde ile nemlendirdiğimiz paspasa basmalarını istiyoruz. Sonra hazırladığımız hijyen masasında ellerini dezenfekte ediyor. Maske ve eldiven de veriyoruz. Odalarda da dezenfekte cihazımız var” diye konuştu.
Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.