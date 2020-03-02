02.03.2020 - 00:00 |
Turizmciler öğrencilerle
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi’nin düzenlediği ‘Turizmde Okul-Sektör Buluşması’ etkinliğinde otel, tur, seyahat, yiyecek-içecek ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler stant açtı. Firma temsilcileri, öğrencilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 118 firmadan 600 temsilciyi ağırladıklarını söyledi. l AA
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.