Turizmciler umutlandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, vatandaşların, butik otellere yöneldiğini belirtti, “Rezervasyonlarda son günlerde bir yoğunluk olmasını bekliyorduk çünkü vatandaşlar vaka sayılarına, yoğun bakımda yatan kişi sayılarına odaklanmış. Artış tatil planlarını erteleyebilirdi. Çok şükür olmadı” dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler de, sektörün nefes almaya başladığını söyledi.