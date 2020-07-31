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    HaberlerEge Haberleri Turizmciler umutlandı
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    31.07.2020 - 00:00 |

    Turizmciler umutlandı

    SALGIN nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü, Kurban Bayramı’nda yapılan rezervasyonlarla umutlandı.

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, vatandaşların, butik otellere yöneldiğini belirtti, “Rezervasyonlarda son günlerde bir yoğunluk olmasını bekliyorduk çünkü vatandaşlar vaka sayılarına, yoğun bakımda yatan kişi sayılarına odaklanmış. Artış tatil planlarını erteleyebilirdi. Çok şükür olmadı” dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler de, sektörün nefes almaya başladığını söyledi.

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