Turizmcilerin sorunları masada

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, turizm sektörünün sorunlarını dinlemek için geldiği Kuşadası’nda TÜRSAB Aydın Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan ve üyelerle bir araya geldi. Toplantıda turizmcilerin sorunlarını içeren bir liste oluşturarak TBMM gündemine taşınması için Vekil Bülent Tezcan’a iletilmesi kararlaştırıldı.

Hükümetin seyahat acentelerine vereceği desteğin çok önemli olduğunu belirten Tezcan, “Çünkü ülkemize yabancı turistin gelmesinde çok büyük paya sahipler” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadası, Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi turizm merkezleri ayrı bir çerçevede değerlendirilmeli. Esnaf ve turistik işletmelere desteğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.