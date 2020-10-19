Turizmciye can suyu!

Koronavirüs salgını sonrası başlayan normalleşme sürecinde yabancı turistlerin ilgi odağı Türkiye oldu. Oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenledi. Güvenli turizm sertifikasını alan oteller, 1 Haziran’dan itibaren yerli ve yabancı turistleri tekrar ağırlamaya başladı. Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde Türkiye, yabancı turistlerin tatil listesinde ilk sırayı aldı.

İlk sırada Rusya geliyor

Bu süreçte en fazla Rusya, İngiltere, Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan’dan ziyaretçi geldi. Türkiye’nin aldığı önlemlerle birçok Avrupa ülkesindeki otelleri geride bıraktığını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, “Ülkemizdeki tedbirleri hiçbir yerde görmedik. Güvenli turizm sertifikasında çok başarılı olduk. Önlemler otellerde üst düzeydeydi. Hiç kimse mağdur olmadı. Tatil için Türkiye’yi tercih edenlerin hepsi ülkemizden mutlu ayrıldı. Türkiye’deki turizm sektörü koronavirüs sınavından başarıyla geçti” dedi. Turizm bölgelerinde otellerin doluluk oranlarının yüzde 80’lere ulaştığını ifade etti.

Hedef, 65 milyon turist

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de, Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulaması’nın sektör için can suyu niteliğinde olduğunu belirtti. Paketin zor günler geçiren sektörü önünü görmesi açısından önemli olduğunu söyleyen İşler, “İşletmelerin çektiği kredileri ödeme zamanı gelmişti. Hiç değilse bu destekle ötelemiş olacağız” diye konuştu. İşler, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın nedeniyle zor günler geçiren sektörün sorunlarını çözmek için mücadele ediyor. Bunu yakından hissediyoruz. Böylesi bir dönemde sektörün içinden gelen bir ismin bakan olması sektör için büyük bir şans” ifadesini kullandı. İşler, ilerleyen günlerde yeni paketlerin açıklanacağına dair beklenti içinde olduklarını ifade etti, “2023 yılı için konulan 65 milyon turist, 50 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.