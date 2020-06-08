‘Turizmde güzel günler çok yakın’

Yurtdışı rezervasyonlarıyla temmuz ayında yüzde 70 doluluk bekleniyor. Kuşadası Belediyesi de hareketli günler için yeni önlemler aldı. Gelecek turistler için maskematik, işletmeler için de Safe City belgesi hazırlanıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden rezervasyonların gelmeye başladığını, temmuz ayında yüzde 70 doluluk hedeflendiğini söyledi. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Özden, otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sertifikasına göre hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşların gönül rahatlığıyla tatil yapabileceğini ifade eden Özden, şöyle konuştu:

Talebe göre kapasite

“Temmuz ayında başlayacak hareketlenme; ağustos, eylül ve ekim aylarında artarak devam eder. Kayıpların birçoğunun bu dönemde kapatılabileceğini düşünüyoruz. Otellerin sosyal mesafeye göre kapasitelerini belirleyecek. İşletmenin yeteri kadar kullanabileceği alan varsa yüzde 100 kapasiteyle sezonu geçirebilir.”

Kuşadası Belediye Başkan Ömer Günel’in ilçede bulunan Touristica turizm firmasının yöneticileri ve çağrı merkezi çalışanlarıyla düzenlediği toplantıya da katılan Özden, “Her Şey Dahil sistemi hakkında tatilcilerin kafasında bazı soru işaretleri var. Açık büfeler sosyal mesafe kuralı doğrultusunda yeniden düzenlediği. Denize girmeyle ilgili ise bir kriter yok. Eskiden otellerde ne hizmet veriliyorsa hepsi devam ediyor. Sadece hijyen, maske takılması ve mesafenin korunmasına dikkat edilecek” ifadelerini kullandı.

Turistler için maskematik

Sektörü hareketlendirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Günel de, “Kuşadası, tatil kentleri arasında kornavirüs vakasının en az görüldüğü yerlerden biri oldu. Virüse yakalanan 7 kişiden sadece biri hayatını kaybetti. İlçeye yaılan dezenfeksiyon çalışmalarıyla süreci iyi yönettik. İlerleyen günlerde kentimizi ziyaret etmeye gelen misafirlerimiz için farklı noktalara maskematikler yerleştirmeye başlayacağız” dedi.

Turistik işletmelerden de hijyen kurallarına harfiyen uymalarını isteyen Günel, “Safe City isimli bir sertifika programını hayata geçireceğiz. Bu sertifikayı kurallara harfiyen uygulayan işletmelere vereceğiz. Böylece kentimizi ziyarete gelen misafirlerimiz gönül rahatlığıyla tatil yapabilecek. Plajlarda da özel bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.