Turizme 10 milyar liralık destek geldi

Destination İzmir Başkanı ve Skal İzmir PR başkanı Bülent Tercan, “Bakanlık garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar lira kredi sağlanacak. Krediler 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Destek paketinden sektördeki işletmelerin tedarikçileri de faydalanacak. Kısaca bu destek, ‘Bacasız Sanayi’ye nefes aldıracak” diye konuştu.