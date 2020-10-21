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    HaberlerEge Haberleri Turizme 10 milyar liralık destek geldi
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    21.10.2020 - 00:06 |

    Turizme 10 milyar liralık destek geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı turizm destek paketinin sektörde büyük memnuniyet uyandırdı.

    Turizme 10 milyar liralık destek geldi

    Destination İzmir Başkanı ve Skal İzmir PR başkanı Bülent Tercan, “Bakanlık garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar lira kredi sağlanacak. Krediler 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Destek paketinden sektördeki işletmelerin tedarikçileri de faydalanacak. Kısaca bu destek, ‘Bacasız Sanayi’ye nefes aldıracak” diye konuştu.

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