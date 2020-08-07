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    07.08.2020 - 00:03 | | DHA-AA

    Turizme can suyu

    Turizme can suyu

    ALMANYA’NIN, Kovid-19 nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın için kaldırması, Kuşadası’ndaki turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Alman hükümetinin geç de olsa doğru bir karar verdiğini belirten Kuşadası Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, “Geçen yıl Aydın’da 100 bine yakın Alman turisti ağırladık. Bunlardan 72 bini tatil için Kuşadası’nı tercih etti. Almanlar özellikle ağustos, eylül ve ekim aylarında seyahate çıktıkları için bu karar sayesinde sezonu kurtarma şansımız doğdu” dedi. Öte yandan dört günlük Kurban Bayramı tatili de Kuzey Ege’deki turizmciye can suyu oldu. Edremit Körfezi’nde yaşanan yoğunluğun, turizmcilerle bölge esnafını memnun ettiğini belirten Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “160 bin civarında yerleşik nüfusumuz, bayramda 5 katına çıktı. Tedbirlerin izin verdiği oranda ayrılan yatakların yüzde 90’ı doldu. Yoğunluğun eylül ayına kadar sürmesini bekliyoruz” dedi.

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