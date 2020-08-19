Turizme kazandırılacak

Karabağlar Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla özel projeler yürüttüğü Kavacık köyünde, saklı cennetleri de gün yüzüne çıkarıyor.

Köyün yanı başında dik bir yamaçta bulunan yüzlerce yıllık çınar ağacı ve çevresi, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla günübirlik turizme kazandırılıyor. Su kaynağının da bulunduğu bölgeyi mesire alanına dönüştürmek için ter döken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullandıkları inşaat malzemelerini zor koşullarda yamaçtan aşağıya indiriyor.

Coğrafi işaret

Kavacık köyü’nün güneyinde bulunan ve yöre halkı tarafından “Orkman Kavağı” olarak adlandırılan çınar ağacının, en az 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Eğimden dolayı sadece üst yaprakları görülebilen ağaç ve çevresine, yapımı süren merdivenle kolayca ulaşılabilecek. Çam ağaçları ve üzüm bağlarına bakan eşsiz bir manzaraya sahip mesire alanında, oturma grupları ve tutamaklar da yer alacak.

Kavacık köyünün tanınırlığı, Karabağlar Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla sürekli artıyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kavacık Üzüm Festivali’nin marka tescilini yaptıran Karabağlar Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun ardından Kavacık Üzümü için de coğrafi işaret belgesi almayı başardı. Dokuz Eylül Üniversitesi’yle birlikte Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi’ni hazırladıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, bu çalışmayı gelecek yıllarda yaşama geçireceklerini söyledi.