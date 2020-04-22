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    HaberlerEge Haberleri ‘Turizme ve taşımacılığa destek olun’
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    22.04.2020 - 07:00 |

    ‘Turizme ve taşımacılığa destek olun’

    Bozşahinler Turizm’in kurucusu İrfan Görkemli, koronavirüs salgını döneminde riskli grupta yer alan sektörlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti

    ‘Turizme ve taşımacılığa destek olun’

    Sektörde 20. yılını dolduran firma, Kovid-19 sürecinde gereken önlemleri almaya çalıştı. Bu dönemde riskli grupta yer alan sektörlerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren, kurucu İrfan Görkemli, İstanbul’dan sonra İzmir’in salgının en fazla görüldüğü il olduğunu belirtti, “Sorun global, çözüm ise ulusal” dedi. “Taşımacılık sektörü olarak bütün meslektaşlarımızla, paydaşlarımızla birlikte zorluklara rağmen insanımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz” diyen Görkemli, şu vurguları yaptı: “Gözlemlerimize göre bir kısım eksikler olmasına rağmen çok özverili davranarak güvenli ve ciddi tedbirler alıyoruz. Daha verimli olabilmek adına bir çok bilinmeze sahip olan virüsle ilgili elde edilen bilgi ve tecrübelerin mutlaka her ortamda paylaşılması gerekir” dedi. Koronavirüs salgını kurullarına çağrıda bulunan İrfan Görkemli, sektörün desteklenmesi çağrısında bulundu.
    ‘Biz yollardayız’
    Öğrenci personel ve turizm taşımacılığı şirketleri olarak, her gün yolda olduklarını ve araçlarıyla binlerce insanı taşıdıklarını söyleyen İrfan Görkemli, “Hayatın birçok kısmı durdu. Özellikle hayati önem arz eden, tıbbi malzeme, sağlık, enerji ve gıda sektörlerinde çalışmalar sürüyor. Bizler de bu sektörlerle birlikte hizmet olarak sahada yolcularımızla temas halindeyiz” dedi.

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