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    HaberlerEge Haberleri Turizmin en büyük destekçisi
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    11.02.2020 - 07:00 |

    Turizmin en büyük destekçisi

    HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı, sektörün uluslararası rekabetteki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor

    Turizmin en büyük destekçisi

    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslarası Otel Ekipmanları Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı, 19 Şubat’ta fuarizmir’de kapılarını açacak.
    İzmir gibi güzel bir fuar olacak” diyen TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, “Turizmdeki kapasite ve yeteneklerimizi gözler önüne sereceğiz. Bu fırsat iyi kullanılırsa, HORECA Fair yeni pazarlara, yeni ülkelere girmek ve ülkemize yeni turistler çekmek için mükemmel bir yol olacak” ifadelerini kullandı.

    ‘Daha da büyütmeliyiz’

    HORECA Fuarı’nda tedarikçileriyle bir araya gelmelerinin konaklama sektörüne önemli avantajlar ve tasarruf sağladığını anlatan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler de, “İki yıldan buyana İzmir’de düzenlenen bu fuarla Ege’nin ekonomik değerlerinin yine Ege’de değerlenmesi yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Ülkemizin ve özellikle Ege’nin zenginliğini ortaya koyan bu fuarları daha da büyütmemiz gerekiyor” dedi.

    ‘Turizmin sesi olacak’

    GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan da, “Dünya turizminde rekabetin gerisinde kalma lüksümüz yok. Bu yüzden HORECA yalnızca bir fuar değil aynı zamanda turizmin katma değer yaratarak yükselmesi için de önemli bir platform olacak” dedi.

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