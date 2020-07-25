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    HaberlerEge Haberleri ‘Türk basını, milletin sesi’
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    25.07.2020 - 00:02 |

    ‘Türk basını, milletin sesi’

    Ege’deki belediye başkanları, üniversite rektörleri ve STK’ların başkanları, basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

    ‘Türk basını, milletin sesi’

    Konak, Bayraklı, Ödemiş, Selçuk, Buca, Bornova, Tire, Beydağ, Kuşadası, Manisa Büyükşehir, Turgutlu, Yunusemre belediye başkanları, Muğla Sıtkı Koçman ve Uşak Üniversitesi rektörleri ile Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, halkın haber alma hakkı için zorlu şartlarda çalışan tüm basın mensuplarının bayramını kutladı, şu mesajları verdi:

    ‘Dürüst, tarafsız, ilkeli’

    “Bin bir güçlük ve emekle halkın haber alma özgürlüğü için çalışan basın emekçilerinin toplumdaki yeri değerli. Kurumlarla halkımızın arasında köprü görevi de gören basın mensuplarımızın; objektif, tarafsız, ilkeli olması ve tabii ki özgür olması çok önemli. Gazeteci dürüsttür, meslek etiğine uyar, tutarlıdır, boyun eğmeyendir. Türkiye basını, milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet’in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Dürüst, tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla gece gündüz demeden, yılmadan çalışan yerelden ulusala tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyoruz.”

    24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
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