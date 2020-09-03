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    HaberlerEge Haberleri Türk bayrağı motifli peyzaja yenileme
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    03.09.2020 - 00:01 |

    Türk bayrağı motifli peyzaja yenileme

    Manisa-İzmir yolu üzerinde bulunan ve Türkiye haritasıyla Türk bayrağı motifinin bulunduğu peyzaj düzenlemesine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

    Türk bayrağı motifli peyzaja yenileme

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, zarar verilen peyzajı yeniledi. Türk bayrağı motifine zarar verilmesini üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Daire Başkanı Hakan Göktaş, “Şehrimizin sembollerini ve bağımsızlık sembollerimizi motif gibi Manisamızın her yanına işlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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