Türk bayrağı motifli peyzaja yenileme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, zarar verilen peyzajı yeniledi. Türk bayrağı motifine zarar verilmesini üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Daire Başkanı Hakan Göktaş, “Şehrimizin sembollerini ve bağımsızlık sembollerimizi motif gibi Manisamızın her yanına işlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.