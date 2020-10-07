Türk bilimciler ses getirecek

Projeyle altın kuantum noktaların, ışığı yüksek kapasitede soğurma özellikleri sayesinde mevcut güneş pili verimliliği yüzde 28’e kadar artırıldı. İç mekanlarda kullanılabilen sistem, cama, perdeye monte edilerek odaya giren güneş ışığını enerjiye dönüştürebiliyor. Çalışmada yayın ve patent aşamasına geçtiklerini belirten EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü ve Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Erten Ela, “Projemizde ilk defa lazer ablasyon yöntemiyle metalik altından 1 nanometre boyutlarında altın kuantum nokta ürettik. Bu yöntem sayesinde pek çok farklı malzemeden kuantum noktaları üretebileceğiz” dedi. l HALİL FİDAN AA