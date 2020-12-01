Türk doğaltaşı sanal fuarla Vietnam’da

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 17 Türk doğal taş ihracatçısı firmayla 20 Vietnamlı ithalatçıyı, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle 24-26 Kasım günlerinde ‘Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti’nde buluşturdu. 191 ikili iş görüşmesine sahne olan organizasyonda, Türk doğal taş ihracatçıları, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ithalatçılara ürün tanıtımı yaptı..

‘Payımızı artıracağız’

Vietnam’ın doğal taş ithalatının sürekli artarak 175 milyon dolara ulaştığına işaret eden EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “Türkiye, dünya doğal taş ihraç pazarından yüzde 11 pay alıyor. Vietnam’ın doğal taş ithalatından aldığımız pay ise yüzde 2’nin altında kalıyor. Hedefimiz daha fazla pay almak. Organizasyonlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Fuara katılan firma yetkilileri de, “Binlerce kilometre ötedeki bir pazarla kısa sürede az masrafla temasa geçmek büyük avantaj oldu. Görüşmelerin ticari bağlantılarla sonuçlanacağından umutluyuz” ifadelerini kullandı.