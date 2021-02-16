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    HaberlerEge Haberleri Türk futbolunda bir ilk
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Türk futbolunda bir ilk

    Süper Lig’de uzun süredir kulübe ulusal veya uluslararası yatırım fonu desteği alarak Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirmek için görüşmeler yapan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, gündeme gelen Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi’yle anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı.

    Türk futbolunda bir ilk

    Mehmet Sepil’in Sporttz firmasından alınacak destekle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Göztepe Spor Kulübü olarak Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri’ne göre kurulmuş spor ve medya alanında yatırım yapan Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kurucusu ve hakim ortağı olduğu ve sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi’nden yatırım almak üzere anlaşmış bulunmaktayız. İlkleri içerisinde barındıran bu ortaklık, Göztepemizin çağdaş dünya kulüplerinin kurumsallığı ve hedefleriyle yarışacak seviyeye gelmesi için önemli bir adımdır. Resmi imzalar prosedürün tamamlanmasının ardından atılacaktır. Göztepemize ve Türk Futboluna hayırlı olmasını diliyoruz.”

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