Türk futbolunda değişim kaçınılmazdır

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TFF’nin Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan ‘Rezerv Takım’ uygulamasını doğru bulduğunu ancak alt kategorilerde de bazı gelişimlerin yaşanması gerektiğini vurguladı.

TFF’nin; Almanların, İspanyolların, Hollandalıların yıllardır yapmakta olduğu uygulamayı yapmaya karar verdiğini ifade eden Özkan, bu ülkelerde altyapıları güçlü olan kulüplere B, II veya genç olarak katılım hakkının tanındığını hatırlattı. Süper Lig’de ise B Takım çıkarabilecek yalnızca 8 takım olduğunu söyleyen Özkan, “Benim üzerinde durduğum esas konu, yeterince yetenekli sporcumuzun olmayışı. Bu, biz yöneticilerin kusurudur. Bu toprakların çocuklarına ne verdin ki ne istiyorsun?” şeklinde konuştu. Özkan, “Üstte B Takım hakkı verilsin ama altta da bir şeyleri geliştirmenin zamanı geldi. Akademi Ligleri, Hasan Doğan döneminde 2008 yılında başladı. 2020 yılında hala aynı seviyedeyiz. 83 milyonluk ülkemizde profesyonel futbolcu sayısı 2.369. Amatörlerle sayı, 400.000 oluyor. Bu rakam, 18 milyonluk Hollanda’da 1.000.000, 67 milyonluk Fransa’da 2.000.000, bizimle aynı nüfusta olan Almanya’da ise 7.000.000. Biz önce tabanı genişletmeliyiz” dedi.

‘Yöneticiler işi bilmiyor’

Altınordu Süper Lig’de olmadığı için kendilerine fikir sorulmadığını söyleyen fakat 5 yaştan 22 yaşa kadar profesyonel futbolcu yetiştirmeye yönelik gerçek yatırım yapan tek kulübün Altınordu olduğunun altını çizen Başkan Özkan, alınan kararı desteklediklerini belirtti. Özkan, “Geçtiğimiz dönemlerde, 19 yaşını bitirmiş gençlerimize maç tecrübesi kazandırmak için birtakım göstermelik işler yapıldı. Adına A2 Ligi dedik, U21 yaptık olmadı. Çünkü bu liglerin sponsorları yok, ilgileneni yok. Yöneticiler işi bilmiyor. Var olan potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmek bizlerin görevi” diye konuştu. Ayrıca alt kategorideki gençlerin her türlü ihtiyacıyla ilgilenilmesi gerektiğini belirten Özkan, “U13 ve U14’ler birlikte seyahat etsinler. Bir hafta iç sahada oynarlarken, gelecek hafta deplasmana gitsinler. Bu durumda tabii ki para gerekecek. Bir tane yabancı eksik alınırsa bu kaynak sağlanır” dedi. Özkan, “TFF’de konuşulan uygulama, takıma Avrupa’dan, Afrika’dan 19, 20 yaşlarda genç oyuncular getirilsin, pişirilsin ve sonra A Takım’a alınsın demek değil. Merak ediyorum, bu topraklarda yaşayan 30 milyon genci görecek gözler nerede?” diye konuştu.