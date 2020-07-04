Türk Kızılayı yardımları bekliyor

Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüzbinlerce sofraya ulaştıracak. Kızılay bu yıl, Türkiye’de dahil 16 ülkede vekâlet sahipleri adına kurban kesecek. Kızılay vekâlet bedellerini yurtiçi için 1050 lira, yurtdışı için de 850 lira olarak belirledi. Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. Vatandaşlar; bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Türk Kızılay şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, internet bankacılığını, mobil bağış uygulamasını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecek.