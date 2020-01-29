Türk mermerleri Katar’ı süsleyecek

Katar’ın 2022’de dünya kupasına ev sahipliği yapacağını, önümüzdeki on yıl boyunca 150 milyar dolar büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edeceğini dile getiren Birlik Başkanı Mevlüt Kaya, Katar’ı hedef pazar olarak gördüklerini kaydetti. Sektörel Ticaret Heyeti’ne katılacak 9 firmanın Katarlı ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacağı bilgisini veren Kaya, “Katar’a komşuları ambargo uygularken, Türkiye dostluk elini uzatan oldu. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler tarihinin en güçlü seviyesinde. Katar’ın önümüzdeki altı yıl boyunca doğal taş talebinin artmasını bekliyoruz” dedi.