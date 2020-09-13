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    13.09.2020 - 07:00 |

    Türk mühendisten uzay çalışmaları

    Uluslararası Rotary 9. Grup Kulüpleri, Alsancak Rotary Kulübü organizasyonu ile Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılık şirketi Space X’de çalışan Türk Mühendis Gökhan Aydın’ı “Dünya’nın Ötesinde: İnsanlığın Uzaydaki Geleceği” konusuyla internet üzerinden düzenlediği online toplantıyla ağırladı.

    Türk mühendisten uzay çalışmaları

    Uluslararası Rotary 9. Grup Kulüpleri, Alsancak Rotary Kulübü organizasyonu ile Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılık şirketi Space X’de çalışan Türk Mühendis Gökhan Aydın’ı “Dünya’nın Ötesinde: İnsanlığın Uzaydaki Geleceği” konusuyla internet üzerinden düzenlediği online toplantıyla ağırladı. Space X’in insanlığın geleceğini değiştirebilecek çalışmalarını anlatan Aydın, Yeni bir döneme giriyor muyuz noktasında uzaya gerçek anlamda bir ulaşım sağlayabilirsek yeni bir döneme giriyoruz evet… Uzaya gidip koloniler kurduğumuzda o aidiyet duygusunu hissedebiliriz” diye konuştu.

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