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    HaberlerEge Haberleri Türk pamuğu emin ellerde
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Türk pamuğu emin ellerde

    İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) yüzde 100 sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) Türkiye’de pamukta ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı olma özelliğini taşırken aldığı birinciliklerle de dünyanın en iyisi olduğunu kanıtlıyor.

    Türk pamuğu emin ellerde

    İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) yüzde 100 sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) Türkiye’de pamukta ilk ve tek yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı olma özelliğini taşırken aldığı birinciliklerle de dünyanın en iyisi olduğunu kanıtlıyor.
    Yüzde 100 başarı
    Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin (ICAC) iştiraki olan CSITC (Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton) tarafından düzenlenen pamuk lif analiz laboratuvarları karşılaştırma çalışmasına (Round Trials) ilk olarak 2017 yılında katılan İZLADAŞ, 2020 yılının ikinci etabında da birinci oldu. 31 ülkeden 49 laboratuvar ve 87 cihazın katıldığı karşılaştırma testine İZLADAŞ, dört cihazı ile katılım sağladı ve tüm özelliklerde yüzde yüz tolerans değeri içinde ölçüm sonuçları alarak 100 tam puan elde etti. İZLADAŞ, Selçuk Şubesi Laboratuvarı 0.17 değerlendirme skoru ile dünyada birinci sırada yer aldı.

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