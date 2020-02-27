Türk tarım sektörü dünyayla buluşuyor

Türkiye ekonomisinde stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörü, dış pazarlarda büyüme için hızlı bir arayışa girdi. Özellikle son yıllarda yaşanan döviz hareketliliği ve iç piyasanın daralmasıyla birlikte Türk firmalarının yeni pazar arayışı içinde olduğunu dile getiren İzmir merkezli Turkish Agri Exporter (TAE) firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Şengül, sektör paydaşlarına danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Şengül, TAE ile birlikte ihracat konusunda Türk tarım sektörüne A’dan Z’ye çözüm ve destekler sunduklarını belirtti.



1 milyon tıklama



Turkish Agri Exporter olarak Türkiye’den dünyaya açılan bir tarım portalına da imza attıklarını dile getiren Şengül, “Yılda 1 milyona yakın tıklanan bir portala sahibiz. İnternet üzerinde turkishagriexporter.com http://turkishagriexporter.com adresinden ülkemizle ilgili herhangi bir ürün veya firmayı aratılınca hızlı ve kolay bir şekilde bulunmasını sağlayacak bir yazılım geliştirdik. Türkiye hem üreticilerin hem de ürünlerin kalitesiyle dünya tarım sektöründe önemli bir yere sahip, TAE olarak bizler de ülkemizin stratejik açıdan öneme sahip bu sektöründe ihracat hızını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kısa süre önce gerçekleşen İzmir Tarım Fuarı - AGROEXPO’da önemli bağlantılara imza attıklarını vurgulayan Şengül, fuarların sektör için önemli bir buluşma noktası olduğuna da dikkat çekti.