Türkiye 13’üncüsü Yaşar MYO mezunu

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu Ergüven, 2020 sonuçlarına göre Türkiye 13’üncüsü oldu. Ergüven, “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitim hayatıma devam edeceğim” dedi. DGS’ye girecek adaylara önerilerde bulunan Ergüven, “DGS’ye girecek olan gençlere ön lisans derslerinde iyi bir not ortalamasına sahip olmalarını ve sıkı çalışmalarını öneriyorum. Eğitimimi tamamladıktan sonra kendi oyun geliştirme şirketimi kurmak istiyorum” diye konuştu.