31.07.2020 - 00:03 |
Türkiye birincisi Soyer’le buluştu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sayısal alanda tam puan alarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birincisi olan İzmirli Eren Ceylan ve ailesiyle bir araya geldi.
Başkan Soyer, Ceylan’ın başarısıyla gurur duyduklarını belirtti, kendisine desteğe her zaman hazır olduklarını söyledi. Üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak istediğini söyleyen Ceylan da, “En büyük hayalim bilgisayar mühendisliği okumak. Yükseklisansımı da yurtdışında yapmayı düşünüyorum” diye konuştu.