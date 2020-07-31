Türkiye birincisi Soyer’le buluştu

Başkan Soyer, Ceylan’ın başarısıyla gurur duyduklarını belirtti, kendisine desteğe her zaman hazır olduklarını söyledi. Üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak istediğini söyleyen Ceylan da, “En büyük hayalim bilgisayar mühendisliği okumak. Yükseklisansımı da yurtdışında yapmayı düşünüyorum” diye konuştu.