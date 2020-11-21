‘Türkiye, en verimli aşıyı bulmaya aday’

Ege Üniversitesi ve Aşı Bilimi Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Aşı Bilimi Webinarı 2020 kapsamında koronavirüse karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmaları, Türkiye’den ve yurtdışında aşı bilimi üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan bilim insanları tarafından değerlendirildi.

‘Kovid-19 Aşısı ve Güncel Gelişmeler’ temalı webinarda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ülke olarak en verimli aşıyı bulma adayıyız. Çalışmalarımız, sadece bu hastalığa yönelik değil geleceğe yönelik bir yatırım. Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında 17 proje halen yürürlükte. Aşı kapsamında da 8 aşı çalışması var.

Bu çalışmaların 4’ü klinik faz çalışmaları aşamasında. Diğer aşı çalışmalarımız da yakın zamanda hayvan deneylerini tamamlama aşamasına gelecek. Kovid noktasında belki ilk aşıyı bulan biz olmayacağız ama en verimli aşıyı bulma noktasında biz ülke olarak adayız” dedi.

Merkez kurulacak

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da, TÜBİTAK’ın oluşturduğu platformda bölgedeki akademisyenlerle Kovid-19’a karşı DNA aşısı geliştirme çabası içinde olduklarını belirtti, “Aşı geliştirme çalışmalarımızı daha disiplinli ve koordinasyonlu bir biçimde sürdürmek için üniversitemiz bünyesinde kuracağımız Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile mevcut desteklerimizi kuvvetlendireceğiz. Yerli ve milli aşı bizim için çok önemli. Bunu Türk bilim adamlarının yapabileceğine de inanıyoruz” diye konuştu.

‘57 milyon insan’

Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, dünyada 57 milyon insanın bu hastalığa yakalandığını ve 1 milyon 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti, “Ege Üniversitesi hızlı Kovid-19 DNA aşısı geliştirmek için yola çıkan ekibin bir parçası olarak ticari kaygıdan uzak, sadece bilimsel kriterleri karşılayan en iyi aşıların Türk bilim insanlarınca üretileceğine inancım tamdır” şeklinde konuştu.