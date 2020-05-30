‘Türkiye, gereken önlemleri aldı’

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, sağlık çalışanı ve sağlık kurumlarına verilen malzeme sayılarını açıkladı. Bu dönemde halka umut verilip güven aşılanması gerektiğini belirten Kırkpınar, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın önemli çalışmalara imza attığını belirtti. 31 Aralık’ta Çin ilk Kovid-19 olgusunu bildirdiğinde Türkiye’nin hemen 15 Ocak’ta bir bilim kurulu kurduğunu ve önlem aldığını vurgulayan Kırkpınar, örnek çalışmalara imza atıldığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına verilen malzeme sayılarını da açıklayan Kırkpınar, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “Kamu hastaneleri ve ilçe sağlık müdürlüklerine 619 adet ateş ölçer, 10 milyon adet cerrahi maske, 13 bin adet Kovid-19 IGM/IGG antıbody rapid test, 42 bin adet el dezenfektanı, 10 milyon adet FFP2 maske, 8 milyon adet FFP3 maske, 35 bin adet koruyucu gözlük, 40 adet koruyucu önlük, 15 milyon adet korucuyu yüz siperliği, 50 milyon adet eldiven, 35 bin adet saç bonesi, 215 bin tulum ve 5 bin adet korucuyu kit dağıtımı yapılmıştır.”