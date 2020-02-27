Türkiye gündemde

İzmir Ticaret Odası (İZTO) şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Mahmut Özgener, ‘koronavirüs’ün dünya ekonomisini etkisi altına aldığını

anlattı, dünya imalat sanayinin bir numaralı aktörü olan Çin’de, uluslararası iş görüşmeleri, fuar ziyaretleri ve dış dünyaya satışların durma noktasına geldiğini vurguladı. Koronavirüs tehdidine bağlı olarak, küresel çapta bir tedarik krizinin yaşandığını dile getiren Özgener, hastalığın hızla yayılmasının dünya ekonomisinin 2020’nin ilk çeyreğindeki performansını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.



Üretim azaldı



Özgener, “Bu dönemde, ülkemizin Çin’e başta tıbbi malzemeler olmak üzere sağladığı yardımlar için Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün, Türkiye’yi kara gün dostu olarak nitelendirmesini önemsiyorum. Dünya genelinde milyonlarca firmanın tedarikçisini barındıran Çin’in üretimindeki azalma ve fabrikaların kapanması sebebiyle, siparişlerin kaydırılabileceği ülkelerden birinin Türkiye olması gündemde. Bu konuda oda olarak da üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Kınık’ta kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB için destek isteyen Özgener, şunları söyledi:



Kınık’a Tarım OSB



“Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bölgesi’nde yetiştirilecek tıbbi ve aromatik bitki içerikli ürünlerin, sağlık, tekstil, kozmetik, boya, savunma sanayi gibi endüstrilerde kullanılması, böylece sadece tarım değil, tarımsal ürünün girdi sağlayacağı sanayinin de Kınık’ta kümelenmesini sağlamak gibi bir fikrimiz oluştu.



Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye sunuldu ve onun oluru ile şekillendi. Cumhurbaşkanımız İzmir’de otoyol açılışının ardından Kınık ve Bergama’da kentin kuzeyinin talihini değiştirecek projelerin arasında bu projenin de adını verdi.



Kınık’a 1.5 milyon metrekarelik alanda dünyanın en büyük tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulacağını, Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi ile Bergama’da binlerce gencimize istihdam sağlanacağını, Aliağa-Çandarlı-Bergama-Kınık İZBAN hattının ihale aşamasında olduğunu ve Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı’nın 2. etap inşaatına başladıklarını ifade etti. Şimdi bize düşen diğer OSB projelerimizde olduğu gibi İzmir’deki kardeş odalarla bu projeyi hayata geçirmek.”