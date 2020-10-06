Türkiye için üretiyor

Saya Grup bünyesindeki Folkart, Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Savunma ile Promote şirketlerinin genel müdürleri, “Sözün Özü” adlı webinar toplantısında, yaklaşık 2 bin çalışan ile biraraya geldi. İnşaat, ilaç, elektrik motoru üretimi, teknoloji ve savunma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin genel müdürleri, ülke ekonomisine önemli katkılar koyan grubun gelecek hedeflerini paylaştı.

‘Hedefleri aştık’

Şirket olarak bu yılı önemli bir büyüme ile geçirdiklerini dile getiren Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, “Koyduğumuz iddialı hedeflerin de üzerine çıktık. İzmir’de Folkart Vega’nın yanındaki arazide, Urla’da ve Çeşme’de yeni projelere imza atacağız” dedi.

Pharmactive Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, 2020 yılını iyi bir şekilde kapatacaklarını ve 2021’de yeni ürünleri piyasaya süreceklerini ifade etti. Yurtdışı pazarlarda da yeni açılımların müjdesini verdi. Pharmactive Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Fatih Elay ise, üretim tesisindeki güçlü ekibin, yılmadan çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Volt Motor Genel Müdürü Hamit Sancak da, pandemi döneminde ihracata devam ettiklerini bunu da çalışanların özverili çalışmalarıyla sağlayabildiklerini vurguladı. Yeni ortaklıklar ve yurtdışı anlaşmalarının yolda olduğunu belirtti. Volt Teknoloji Geliştirme ve Mühendislik Genel Müdürü Burçin Elbirlik, stratejik alanlarda ülke ekonomisine ciddi katkılar koyacak projelere imza attıklarını söyledi. Promote Genel Müdürü Harun Açıkgöz de, teknoloji başta olmak üzere çeşitli konularda Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini dile getirdi.

Saya Grup İnsan Kaynakları Direktörü Kezban Sancak Elay da, özverileri için çalışanlara teşekkür etti. Personele yönelik yeni projeleri yakında açıklayacaklarını bildirdi.