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    07.09.2020 - 00:02 |

    Türkiye ile Kuveyt dostluğu büyüyor

    Kuşadası’nda yaşayan Kuveyt vatandaşlarının temsilcileri Belediye Başkanı Ömer Günel ile Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ı ziyaret etti.

    Türkiye ile Kuveyt dostluğu büyüyor

    Görüşmede Kuşadası’nda yaşayan Kuveytlilerin talepleri masaya yatırıldı. Kuveytliler ile Türklerin geçmiş yıllara dayanan sağlam dostluk ilişkileri olduğuna dikkat çeken Başkan Günel, “Kuveytli kardeşlerimizin yaşamak veya tatil yapmak için kentimizi seçmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Dostluğumuzu pekiştirecek, her türlü işbirliğine hazırız. Daha Fazla Kuveytliyi ilçemize bekliyoruz” dedi.

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