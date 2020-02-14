Dağ, “Proje hayata geçtiğinde 100 bin kişilik bir istihdam planlanıyor. Düşük yoğunluklu iki katlı turizm planı hayata geçtiğinde oluşacak enerji; Aydın, Manisa hatta Uşak gibi illeri de etkileyecek” dedi. Dağ, köylülerin arazilerinin kamulaştırma dışında olduğunu kaydetti, projede agro turizm ile doğa turizminin katma değer yaratacağını vurguladı; projenin, sadece İzmir’le ilgili olmadığını, bir Türkiye projesi olduğunu söyledi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.