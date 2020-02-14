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    HaberlerEge Haberleri ‘Türkiye projesi’
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    14.02.2020 - 00:02 |

    ‘Türkiye projesi’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi’nin bölgeyi ayağa kaldıracağını söyledi.

    ‘Türkiye projesi’

    Dağ, “Proje hayata geçtiğinde 100 bin kişilik bir istihdam planlanıyor. Düşük yoğunluklu iki katlı turizm planı hayata geçtiğinde oluşacak enerji; Aydın, Manisa hatta Uşak gibi illeri de etkileyecek” dedi. Dağ, köylülerin arazilerinin kamulaştırma dışında olduğunu kaydetti, projede agro turizm ile doğa turizminin katma değer yaratacağını vurguladı; projenin, sadece İzmir’le ilgili olmadığını, bir Türkiye projesi olduğunu söyledi.

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