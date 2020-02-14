Dağ, “Proje hayata geçtiğinde 100 bin kişilik bir istihdam planlanıyor. Düşük yoğunluklu iki katlı turizm planı hayata geçtiğinde oluşacak enerji; Aydın, Manisa hatta Uşak gibi illeri de etkileyecek” dedi. Dağ, köylülerin arazilerinin kamulaştırma dışında olduğunu kaydetti, projede agro turizm ile doğa turizminin katma değer yaratacağını vurguladı; projenin, sadece İzmir’le ilgili olmadığını, bir Türkiye projesi olduğunu söyledi.