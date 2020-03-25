Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, sporculara seslendi: Sağlıklı kal evde kal

Evde egzersiz ve doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Ergün, “Bu zorlu sürecin üstesinden en az zararla gelmek için, Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine harfiyen uyulmalı” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde spor faaliyetlerinin süresiz durdurulması sonrası, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, sporcuların performanslarını korumaya yönelik dikkat etmesi gerekenleri Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş, usta yazarlarımız Bülent Buda ve Fatih Tanfer’e anlattı. “Evde kal” çağrısının önemine dikkat çeken Başkan Ergün, “Sporcularımız da kendilerinin ve ailelerinin sağlığını gözetmek için, evden çıkmamalılar. Evde kaldıkları süreçte hazırlanan bireysel antrenmanlara uyup, doğru beslenerek performanslarını korumalılar” diye konuştu.

- Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de tüm spor organizasyonları ertelendi. Bu dönemde sporcular ne yapmalılar?

Spor organizasyonları ve müsabakalarının tekrar başlama tarihinin henüz belli olmadığı bu dönemde; toplu halde ve açık ya da kapalı spor alanlarında yapılacak antrenmanlar, hem sporcular hem de spor endüstrisi çalışanları için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle sporcular, hem kendilerinin hem de çevresindekilerin sağlığını koruma adına, öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan “Evde kal” çağrısına ve korunma önerilerine harfiyen uymalıdırlar. Spor organizasyonlarının ve müsabakalarının ertelenmesi kararı tatil değil bir tedbirdir.

- Türkiye Spor Hekimleri Derneği de bu konuda bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada mesaj neydi?

Bu açıklamada, toplu halde yapılacak antrenmanların, hem sporcular hem de spor endüstrisi çalışanları için risk oluşturması nedeniyle “Evde kal” çağrısı yapıldı. Tüm sporcuların, antrenörleri tarafından verilecek bireysel ev egzersiz programlarını uygulamalarının doğru olacağı belirtildi.

- Antrenmanların yapılamaması sporcuları nasıl etkileyecek?

“Detraining” dediğimiz antrenman yapmama durumu tabii ki sporcuların performansını olumsuz etkileyecektir. Kilo kontrolünün güçleşeceği bu dönemde dayanıklılık, kuvvet, sürat, çeviklik, koordinasyon ve esneklik gibi fiziksel performans parametrelerinde gerilemeler olacaktır.

- Sporcular, performanslarını korumak için ne yapmalılar, nasıl çalışmalılar?

İçinde olduğumuz bu olağanüstü süreçte hem sağlığın hem de sportif performans düzeyinin korunması, kilo kontrolünün sağlanması ve kilo artışının önüne geçilmesi hedeflenmelidir. Sporcuların, antrenörleri tarafından verilecek bireysel ev egzersiz programlarını uygulamalarının doğru olacağı kanaatindeyim.

Herhangi bir şikayet yoksa dayanıklılık, kuvvet, denge-koordinasyon ve esnekliğe yönelik mümkünse spor türüne özgü egzersizler yapılmalıdır. Gövde kasları için kor stabilizasyon egzersizlerine ve büyük kas gruplarına yönelik germe egzersizlerine de programda yer verilmelidir. Vücut ağırlığı, egzersiz lastikleri, egzersiz topları, ek ağırlıklar ve varsa koşu bandı, eliptik, bisiklet ve kürek ergometreleri gibi ev tipi kardiyo cihazları ya da kuvvet makineleri, istasyonları ile çalışmalar yapılabilir. Bu programlar haftada 4-5 gün, günde 45-60 dakika süreyle ve %80’e varan yüklenme düzeylerine çıkılacak şekilde yapılabilir ki bu şekilde performans kayıpları minimalize edilerek müsabaka takvimi açıklandıktan sonraki hazırlık döneminde adaptasyon daha kolay sağlanabilecektir. Özetle “Evde kal, bireysel antrenmanını evde yap, sağlıklı kal” mesajını vermek istiyorum.

- Sporcular bireysel olarak evde çalışırken nelere dikkat etmeli?

Şikayet yoksa ancak antrenmana izin verilebilir. En sık görülen belirtileri ateş (37.8°C üzerinde), yorgunluk ve kuru öksürüktür. Kas ve eklem ağrıları, burun tıkanıklığı veya akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal görülebilir ki bu belirtiler dikkate alınmalı ve şikayet olduğunda en kısa zamanda kulüp sağlık ekibine bilgi verilmelidir. Evde sık ve iyi bir havalandırma sağlanmalı, kişisel egzersiz kıyafetleri ve egzersiz ekipmanları kullanılmalıdır. Kullanılan spor ekipmanlarının dezenfeksiyonu da her gün yapılmalıdır.

- Olası performans kayıpları nasıl telafi edilebilir, ne kadar süre gerekir?

Eski performans düzeyine erişilebilmesi için; ara verilen sürenin en az yarısı kadar bir süreye ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle takım sporlarında örneğin futbolda toplu olarak yapılan antrenmanların eksikliği hissedilecektir. Müsabaka takvimi açıklandıktan sonra toplu çalışmalara ne zaman başlanabileceği ancak Sağlık Bakanlığı’nın kararlarına göre şekillenecektir.

- Sporcular, açıklanacak yeni bir takvimde yaralanma riski açısından ne durumda olacak?

Kısıtlı bir süreye yoğunlaştırılmış, sıkıştırılmış bir müsabaka takvimi doğal olarak sporcularda yaralanma riskini artıracaktır. Bu riskin azaltılması ya da minimalize edilmesi için bugünlerden itibaren çalışmaların evde de olsa sürdürülmesi şarttır. Olağanüstü bir dönemde çözüm üretilmeye çalışıldığını yadsımıyorum. Sonraki sezon takvimi ve sezon öncesi hazırlık dönemi de bu durumdan etkilenecektir.

- Virüsten korunmak için sporcuların beslenmede neyi göz önünde bulundurması gerekir?

Herhangi bir vitamin veya mineral eksiği yoksa özel bir takviye besine ihtiyaç yoktur. Egzersizle birlikte oluşacak sıvı kaybının yerine konması ve dengeli beslenmenin sürdürülmesi yeterlidir.

- Beslenme ve sporun yanı sıra uyku düzeninde nelere dikkat edilmelidir?

Biyoritme uygun olarak uyku saatleri ve düzeni sağlanmalıdır. Geç saatlere varmadan uyunmalı ve yaklaşık sekiz saatlik uyku sonrası sabah aynı saatlerde kalkılmalıdır. Gün kaybedilmemeli, gün ışığından faydalanılmalı, fiziksel olduğu gibi ruhsal zindelik de hedeflenmelidir.

- Spor hekimi olarak bu süreçte evlerinde bulunan sporculara ve çevresindeki bireylere tavsiyeleriniz nelerdir?

Sağlıklı bir yaşam şekli vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasında önemlidir. Virüs bulaşma riskinin azaltılmasına yönelik önerilen ve bilinen tedbirlere ek olarak kişisel hijyene dikkat edilmesi, ayrı havlu ve kişisel eşya kullanılması, egzersiz kıyafet ve ekipmanların temizliği, sık havalandırma, uzun süre oturmama (en fazla 30 dk. oturma süresi), sık sık ayağa kalkılması ve ev içerisinde kısa yürüyüşler yapılması, yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi, sağlıklı yaşam, egzersiz, beslenme, sporcu sağlığı ve performansı ile ilgili kitaplar okunarak bilginin geliştirilmesi önerilebilir.