BİST88.125-3,72EURO7,201,96USD6,450,86ALTIN336,240,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Türkiye’de güvendeyiz
    ABONE OL
    28.03.2020 - 00:00 |

    Türkiye’de güvendeyiz

    Futbol Federasyonu tarafından liglerin süresiz ertelenmesiyle kulüpler hazırlıklarını bireysel ağırlıklı çalışmalarla sürdürüyor. TFF 1. Lig’in rekortmen gol kralı Altaylı Marco Paixao “Türkler virüse karşı büyük bir duyarlılık gösteriyor. Burada emin ellerdeyiz” dedi

    Türkiye’de güvendeyiz

    TFF 1. Lig’de geçtiğimiz sezonu 29 golle kapatıp gol kralı olan ve son olarak da bu sezon 17 golle zirveyi kimseye kaptırmayan Altay’ın forveti Marco Paixao, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde, Türkiye’nin süreci çok iyi yönettiğini söyledi. Türkiye’de, halkın büyük kısmının devletin aldığı tedbirlere uyduğunu belirten Marco, “Türkiye’de tedbirler ve halkın duyarlılığı üst seviyede. Çoğu yer kapalı ve devletin aldığı tedbirlere vatandaşlar uymakta. Mecburiyeti olmayanlar sosyal izolasyon konusunda gerçekten dikkatli davranmakta. Halkın, maske-dezenfektan kullanımı gibi tedbirlerini görmek beni de rahatlatıyor. Türk medyası yurtdışındaki olumlu ve olumsuz örnekleri en doğru şekilde halka yansıtıyor” diye konuştu.

    ‘Hedefe kilitlendik’

    Taraftarın sevgilisi Marco, formlarını evde korumaya çalıştıklarını belirterek, “Evde yaptığımız antrenmanlarla kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Tüm takımların sezon başı olduğu gibi bu süreci sezon sonu kampı olarak görmesi ve hazırlıklarını buna göre yapması gerek. Şampiyonluk hedefinde yarışı sürdüren bir kulübün futbolcusu olarak şimdiden sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Türk ve yabancı futbolcuların kişisel olarak aldığı tedbirler ve kulübümüzün aldığı tedbirler ilk günlerde yaşadığımız tedirginliği kısa sürede yok etti. Antrenmanlarımı evde ve Altay tesislerinde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek sürdürüyorum. Antrenmanlar dışında tam anlamıyla kişisel bir karantina altındayız” dedi.

    Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    Deniz Seki: Ben bu imtihanın savaşını vermiştimCorona virüs salgınını önleme amacıyla başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor. Deniz Seki, hapisteki günlerine göndermede bulunarak takipçilerini uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Askerlik celp ve terhisleri durduruldu mu? Askerler nerede karantina altına alınacak?

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    Bor madeninden dezenfektan üretildi

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    27 Mart Corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? (27 Mart) Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi linki...

    Sıradaki Haber