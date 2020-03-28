Türkiye’de güvendeyiz

TFF 1. Lig’de geçtiğimiz sezonu 29 golle kapatıp gol kralı olan ve son olarak da bu sezon 17 golle zirveyi kimseye kaptırmayan Altay’ın forveti Marco Paixao, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde, Türkiye’nin süreci çok iyi yönettiğini söyledi. Türkiye’de, halkın büyük kısmının devletin aldığı tedbirlere uyduğunu belirten Marco, “Türkiye’de tedbirler ve halkın duyarlılığı üst seviyede. Çoğu yer kapalı ve devletin aldığı tedbirlere vatandaşlar uymakta. Mecburiyeti olmayanlar sosyal izolasyon konusunda gerçekten dikkatli davranmakta. Halkın, maske-dezenfektan kullanımı gibi tedbirlerini görmek beni de rahatlatıyor. Türk medyası yurtdışındaki olumlu ve olumsuz örnekleri en doğru şekilde halka yansıtıyor” diye konuştu.



‘Hedefe kilitlendik’



Taraftarın sevgilisi Marco, formlarını evde korumaya çalıştıklarını belirterek, “Evde yaptığımız antrenmanlarla kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Tüm takımların sezon başı olduğu gibi bu süreci sezon sonu kampı olarak görmesi ve hazırlıklarını buna göre yapması gerek. Şampiyonluk hedefinde yarışı sürdüren bir kulübün futbolcusu olarak şimdiden sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Türk ve yabancı futbolcuların kişisel olarak aldığı tedbirler ve kulübümüzün aldığı tedbirler ilk günlerde yaşadığımız tedirginliği kısa sürede yok etti. Antrenmanlarımı evde ve Altay tesislerinde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek sürdürüyorum. Antrenmanlar dışında tam anlamıyla kişisel bir karantina altındayız” dedi.