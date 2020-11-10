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    HaberlerEge Haberleri Türkiye’de ilk 5’te
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    10.11.2020 - 00:03 |

    Türkiye’de ilk 5’te

    Rusya merkezli Dünya Üniversite Sıralamaları Kuruluşu (RUR), Sağlık Bilimleri 2020 sıralamasını duyurdu.

    Türkiye’de ilk 5’te

    Ege Üniversitesi dünyada 405’inci, Türkiye’de de 5’inci sıraya yerleşti. Öğretim kalitesi, akademik performans, uluslararasılaşma ve finansal sürdürülebilirlik kriterlerine göre yapılan sıralamada sadece 574 üniversite yer alabildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Uygulamaya koyduğumuz projelerin dünya üniversitelerini sıralayan ulusal ve uluslararası kuruluşların değerlendirilmesine yansımasından memnuniyet duyuyoruz. Bu başarı bütün EÜ ailesinindir” dedi. EÜ, sağlık bilimleri alanında öğretim kalitesiyle dünyada 283’üncü sırada yer aldı.

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