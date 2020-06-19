Türkiye’den tek isim

İZMİR Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) ‘eğitimde mükemmellik’ hedefiyle benimsediği teknoloji destekli öğretim yaklaşımını uzaktan eğitime uyarlaması, başarıyı beraberinde getirdi. İEÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Müdürü Dr. Esin Çağlayan, Blackboard Eğitim Teknolojileri Danışma Kurulu Üyesi olarak atandı. Türkiye’den seçilen ilk kişi olan Çağlayan, akademisyenler ve yeni nesil öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla kurulan Blackboard Liderlik Kurulu’nda, eğitim teknolojileri girişimlerine yön vermek için görev yapacak. Blackboard Küresel Pazarlar Başkanı ve Müşteri İlişkileri Genel Müdürü Lee Blakemore ise, “Ortaklığımızın Blackboard topluluğunda yenilikçi ve mükemmeliyetçi girişimlerini artıracağına inanıyoruz” dedi.