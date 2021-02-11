Türkiye’den tek isim oldu

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Konseyi (COE) ve Avrupa Komisyonu’nun ortak inisiyatifi olan Avrupa Gençlik Araştırmacıları Takımı’na seçildi.



Her dönem Avrupa’nın farklı ülkelerinden yaklaşık 30 araştırmacının seçildiği platformda, gelecek 3 yıl için Türkiye’den seçilen tek isim Özerim oldu. Doç. Dr. Özerim, gençlik alanının eğitim, istihdam, haklar, temsiliyet, sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği gibi birçok alt başlığına yönelik ortak çalışmalar ve politika önerileri üreteceklerini belirtti, “Genç nüfus ülkelerin geleceğidir söyleminin ötesinde, toplumun bir bireyi olarak haklarının tanınması, fırsatların yaratılması ve eşitsizliğin giderilmesine yönelik işbirliği yapacağız. Yapılan araştırmalar, politika ve faaliyet geliştiren kamu kurumlarına ve sivil topluma erişmek üzere açık kaynak olarak yayınlanıyor” dedi.



Mülteci raporu

2005 yılından bu yana kültürlerarası iletişim, gönüllülük ve proje yönetimi konularında gençlik projelerinde yer alan Doç. Dr. Gökay Özerim, 2020 yılında Türkiye’de yaşayan genç mültecilere ilişkin hazırlanan geniş kapsamlı bir araştırma raporunun koordinatörlüğünü üstlendi. 2021 yılı Ocak ayında, gençlik politikaları alanında en büyük organizasyon olan Avrupa Gençlik Çalışmaları için Bonn Süreci Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden delegasyonda yer aldı.