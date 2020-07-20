Türkiye’nin renkleri

Farklı disiplinlerden isimlerin bir araya geldiği söyleşi serisinin konukları, seyahat uzmanı ve yazarı Şerif Yenen ile iç mimar Jale Kulin oldu. Anadolu medeniyetlerini, eski uygarlıkları, Göbeklitepe’yi, Çatalhöyük’ü, Ayasofya’yı, Topkapı Sarayı’nı, Türkiye’deki müzeciliği ve zengin tarihi eserleri içeren keyifli bir sohbet gerçekleşti.

Türkiye coğrafyasının renklerini konuşan Yenen, “Karadeniz yeşil ve yeşilin her tonu, Ege ve Akdeniz turkuaz-yeşil kombinasyonu, Anadolu ise sarı. İstanbul’un rengi ise erguvan” dedi.