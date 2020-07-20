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    HaberlerEge Haberleri Türkiye’nin renkleri
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    20.07.2020 - 00:02 |

    Türkiye’nin renkleri

    DYO’nun İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi işbirliğiyle düzenlediği Renkli DYOloglar söyleşi serisinin yedincisi yapıldı.

    Türkiye’nin renkleri

    Farklı disiplinlerden isimlerin bir araya geldiği söyleşi serisinin konukları, seyahat uzmanı ve yazarı Şerif Yenen ile iç mimar Jale Kulin oldu. Anadolu medeniyetlerini, eski uygarlıkları, Göbeklitepe’yi, Çatalhöyük’ü, Ayasofya’yı, Topkapı Sarayı’nı, Türkiye’deki müzeciliği ve zengin tarihi eserleri içeren keyifli bir sohbet gerçekleşti.

    Türkiye coğrafyasının renklerini konuşan Yenen, “Karadeniz yeşil ve yeşilin her tonu, Ege ve Akdeniz turkuaz-yeşil kombinasyonu, Anadolu ise sarı. İstanbul’un rengi ise erguvan” dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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