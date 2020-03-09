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    HaberlerEge Haberleri Türkiye’nin yemekleri Narlıdere’de
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    09.03.2020 - 07:00 |

    Türkiye’nin yemekleri Narlıdere’de

    Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food’a üye olan Narlıdere’de Hemşehri Lezzetleri Tadım Şenliği gerçekleştirildi.

    Türkiye’nin yemekleri Narlıdere’de

    Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food’a üye olan Narlıdere’de Hemşehri Lezzetleri Tadım Şenliği gerçekleştirildi. 30 dernek, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nını dolduran binlerce katılımcıya yöresel yemekler sundu. Narlıdere’yi ‘Gastronomi Kasabası’na dönüştürmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Ali Engin, “Slow Food anlayışı ile hareket etmeye, yöresel lezzetlerimizi dünyaya sunmak için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi. Slow Food Türkiye kurucularından Nedim Atilla ise, “Kısa süre önce kurulan Narlıdere Slow Food Birliği, güzel bir etkinlikle yola çıktı. Türkiye’nin tüm renklerini buluşturmanın mutluluğunı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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