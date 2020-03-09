09.03.2020 - 07:00 |
Türkiye’nin yemekleri Narlıdere’de
Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food’a üye olan Narlıdere’de Hemşehri Lezzetleri Tadım Şenliği gerçekleştirildi.
Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food’a üye olan Narlıdere’de Hemşehri Lezzetleri Tadım Şenliği gerçekleştirildi. 30 dernek, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nını dolduran binlerce katılımcıya yöresel yemekler sundu. Narlıdere’yi ‘Gastronomi Kasabası’na dönüştürmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Ali Engin, “Slow Food anlayışı ile hareket etmeye, yöresel lezzetlerimizi dünyaya sunmak için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi. Slow Food Türkiye kurucularından Nedim Atilla ise, “Kısa süre önce kurulan Narlıdere Slow Food Birliği, güzel bir etkinlikle yola çıktı. Türkiye’nin tüm renklerini buluşturmanın mutluluğunı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.