“Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edeceğiz'

Salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı amaçlayan sporcular, Köyceğiz Gölü’nde kürek çekiyor.



Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa İliç, hazırlık kampını gerçekleştirdikleri Köyceğiz Gölü’nün müsabakalara hazırlık için ideal bir ortamı olduğuna işaret etti. İliç, kamp sonunda oluşturacakları takımlar ile müsabakalara katılacaklarını kaydetti.



Köyceğiz’de ay sonuna kadar sürecek kampa 17 sporcunun katıldığını belirten İliç, “Bu seneki en büyük hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Tabii ki onun dışındaki hedeflerimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alabilmek” dedi. Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan ise çok iyi sporculardan oluşan genç bir milli takımları bulunduğunu anlattı, ”Sporcularımız olimpiyat hedefli çalışıyorlar. Martta İtalya’da, mayısta İsviçre’de iki kota yarışımız var. Orada başarılı olup Türkiye’yi olimpiyatlarda kürek branşında da temsil etmek en büyük amacımız” ifadelerini kullandı.