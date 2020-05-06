Türkiye’yi temsil edecek

Dünyanın çok sayıda ülkesinden 100’ün üzerinde girişimcinin katılacağı ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışması için hazırlıklar sürdürülüyor. 4 Haziran’da sanal ortamda yapılacak yarışmanın dünya finalinde Türkiye’yi, BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel temsil edecek.

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY (Ernst&Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda iş dünyasına yönelik dünyaca önemli bir ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year-EY Yılın Girişimcisi’ programına çok sayıda girişimci isim katılıyor. Enver Yücel, aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı.