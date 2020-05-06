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    HaberlerEge Haberleri Türkiye’yi temsil edecek
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    06.05.2020 - 07:00 |

    Türkiye’yi temsil edecek

    Dünyanın çok sayıda ülkesinden 100’ün üzerinde girişimcinin katılacağı ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışması için hazırlıklar sürdürülüyor.

    Türkiye’yi temsil edecek

    Dünyanın çok sayıda ülkesinden 100’ün üzerinde girişimcinin katılacağı ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışması için hazırlıklar sürdürülüyor. 4 Haziran’da sanal ortamda yapılacak yarışmanın dünya finalinde Türkiye’yi, BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel temsil edecek.
    Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY (Ernst&Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda iş dünyasına yönelik dünyaca önemli bir ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year-EY Yılın Girişimcisi’ programına çok sayıda girişimci isim katılıyor. Enver Yücel, aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı.

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