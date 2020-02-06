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    HaberlerEge Haberleri Türkmen Mahallesi yolları yenileniyor
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    06.02.2020 - 00:51 |

    Türkmen Mahallesi yolları yenileniyor

    Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi tarafından ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi’nde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Türkmen Mahallesi yolları yenileniyor

    Yürütülen bordür ve parke taşı döşeme işlemleri aralıksız sürüyor.

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