06.02.2020 - 00:51 |
Türkmen Mahallesi yolları yenileniyor
Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi tarafından ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi’nde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yürütülen bordür ve parke taşı döşeme işlemleri aralıksız sürüyor.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.