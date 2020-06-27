Türkmen’de değişim rüzgarı

Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde, ilçenin merkezi konumunda olan Türkmen Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 30 yıldır hizmet görmeyen bölgedeki yol yapım işlerinde de sona gelindi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgeye 2 bin 990 metrekare sıcak asfalt döküldü. 3 bin 205 metrekare parke, 2 bin 471 metrekare bordür taşı döşendi. ASKİ ekiplerince su ve kanalizasyon hatlarının da yenilendiği sokaklarda doğalgaz, telefon, internet ve elektrik gibi altyapı işleri de bitirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 50’nci yıl caddesi üzerinde yer alan Alev Atak parkını da baştan aşağıya yeniledi. Türkmen Mahallesi’nde çalışmaların çok kısa bir sürede tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Türkmen Mahallesi, baştan aşağı yenilenen sokaklarıyla Kuşadası’nın modern yüzü olacak” dedi.