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    HaberlerEge Haberleri Türkmen’de değişim rüzgarı
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    27.06.2020 - 00:04 |

    Türkmen’de değişim rüzgarı

    Türkmen’de değişim rüzgarı

    Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde, ilçenin merkezi konumunda olan Türkmen Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 30 yıldır hizmet görmeyen bölgedeki yol yapım işlerinde de sona gelindi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgeye 2 bin 990 metrekare sıcak asfalt döküldü. 3 bin 205 metrekare parke, 2 bin 471 metrekare bordür taşı döşendi. ASKİ ekiplerince su ve kanalizasyon hatlarının da yenilendiği sokaklarda doğalgaz, telefon, internet ve elektrik gibi altyapı işleri de bitirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 50’nci yıl caddesi üzerinde yer alan Alev Atak parkını da baştan aşağıya yeniledi. Türkmen Mahallesi’nde çalışmaların çok kısa bir sürede tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Türkmen Mahallesi, baştan aşağı yenilenen sokaklarıyla Kuşadası’nın modern yüzü olacak” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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