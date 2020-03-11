11.03.2020 - 00:01 |
Türkü aşkı engel tanımıyor
Doğuştan görme engelli olan Barış Ercan, türkü aşkıyla her hafta Menemen’den Karşıyaka’ya geliyor ve Karşıyaka Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu’nda türkü söylüyor.
İlkokul yıllarında dayısının aldığı bağlamayla müziğe başlayan Özcan, 2007’de Menemen Halk Eğitim Müdürlüğü korosuna girdi. Daha sonra Aliağa Halk Eğitim Korosu’nda şarkı söyledi. Engelli KPSS ile memur olan ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışma yaşamına başlayan Özcan, türkü söylemetyi bırakmadı.
‘Burası beni mutlu ediyor’
Bir arkadaşının önerisiyle denemek için Karşıyaka Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu’na geldiğini belirten Özcen, “Duyduğum sesler ve arkadaşlık beni mutlu edince koronun bir parçası olmak istedim” dedi.
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