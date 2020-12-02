TURNUVA, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKI KOYDU

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve bu yıl yedincisi düzenlenen turnuvaya tek ve çiftler olmak üzere iki kategori toplam 350 sporcu katıldı. Önceki yıllarda geliri Dokuz Eylül Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olan Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası’nın geliriyle bu yıl Balçovalı çocuklara tablet alındı.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak için tüm imkanları kullandıklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Turnuvamızın geliri ile daha önce üniversite öğrencilerimize destek oluyorduk. Şimdi de uzaktan eğitim gören çocuklara destek oluyoruz” diye konuştu.