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    HaberlerEge Haberleri TURNUVA, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKI KOYDU
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    02.12.2020 - 00:03 |

    TURNUVA, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKI KOYDU

    Eğitim destekleri ile ilçedeki çocukların eşit ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Balçova Belediyesi, Ege Veteran Tenis Derneğiyle birlikte geliri öğrencilere burs olarak verilen Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası’nı gerçekleştirdi.

    TURNUVA, ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKI KOYDU

    Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve bu yıl yedincisi düzenlenen turnuvaya tek ve çiftler olmak üzere iki kategori toplam 350 sporcu katıldı. Önceki yıllarda geliri Dokuz Eylül Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olan Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası’nın geliriyle bu yıl Balçovalı çocuklara tablet alındı.

    Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak için tüm imkanları kullandıklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, “Turnuvamızın geliri ile daha önce üniversite öğrencilerimize destek oluyorduk. Şimdi de uzaktan eğitim gören çocuklara destek oluyoruz” diye konuştu.

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