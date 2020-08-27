‘Turuncu hareket’ giderek çoğalıyor

Bu kapsamda Beydağ Belediyesi’nin sosyal tesisleri olan Baraj Kır Lokantası, Kültür Merkezi Konukevi ve Teras Restaurant, sertifika almaya hak kazandı. Turuncu Çember Sertifikası’nın ciddi değerlendirmeler neticesinde alındığını belirten Başkan Feridun Yılmazlar, “Koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İzmirlilerin güvenle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmayı amaçladık. Tüm misafirlerimiz tesislerimize gönül rahatlığıyla gelebilir” dedi.



Ödemiş’te de sertifikayla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İzmir genelinde turizm faaliyetlerinin salgın sonrasında da sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun şekilde sürmesini hedefleyen ve kriterleri İzmir Turizm Hijyen Kurulu tarafından belirlenen Turuncu Çember Sertifikası ile ilgili bilgilendirme toplantısına Ödemiş Belediyesi ev sahipliği yaptı. Sertifika almak isteyen işletmeler, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine taleplerini iletebiliyor.