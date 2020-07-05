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    HaberlerEge Haberleri ‘Tutkumdan vazgeçmem’
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    05.07.2020 - 00:00 |

    ‘Tutkumdan vazgeçmem’

    Denizli’de tekstil işçisi olan Ali Ekinci, futbola olan tutkusuyla amatör ve profesyonel kulüplerin formalarını satın alıp, koleksiyon oluşturdu. Şehir şehir gezen buradaki takımların formalarını toplayan Ekinci, “Evimde koyacak yer kalmadı” dedi

    ‘Tutkumdan vazgeçmem’

    Pamukkale ilçesinde bir fabrikada tekstil işçisi olarak çalışan Ali Ekinci, 2008 yılında futbola olan tutkusu dolayısıyla ilginç bir koleksiyona başladı. Ekinci, yıllar içinde otobüsle Türkiye’nin birçok şehrine gitti. Ülkenin farklı bölgelerindeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin formalarını satın alan Ekinci, koleksiyonunu büyüttü. Zaman içinde Ekinci’nin formalarının sayısı artınca, koleksiyon parçalarını koltukların altı, sandık ve çekmecelerde saklamaya başladı. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaşan Ekinci, 12 yılda Anadolu’nun bütün renklerini bir araya getirerek 2 bini aşkın forma topladı.

    Ali Ekinci, hayatındaki en büyük tutkusunun forma koleksiyonu olduğunu söyledi.

    ‘Sergilensin isterim’

    Gittiği şehirleri gezip oradaki takımların formalarını satın aldığını kaydeden Ekinci, “Bundan 12 yıl önce forma biriktirmeye başladım. Şehir şehir dolaşıp 2 binin üzerinde forma topladım. Kapanan birçok kulübün forması koleksiyonumda bulunuyor. Sakarya, Mersin, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep gibi Türkiye’nin birçok şehrine gittim. Koleksiyonumda amatör ve profesyonel takımların formaları var. Formalarımı koyacak yer kalmadı. Dolaplarım çekmecelerim formayla dolu. Bu tutkumdan vazgeçmek istemiyorum. İleride bu formalarımın sergilenmesini isterim” dedi.

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