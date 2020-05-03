Tütün mesaisi başladı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan çiftçiler ve mevsimlik tütün işçileri, traktöre takılan dikim makinesi ile fideleri toprakla buluşturuyor. Makineye oturan işçilerin teker teker dikimini yaptığı fidelere daha sonra ise can suyu veriliyor. Yaklaşık 12 saat boyunca süren tütün dikimi işlemi havanın kararmasıyla sona eriyor.

Türkiye’de üretilen 70 bin ton tütünün 19 bin tonunu kentte üretildiğine dikkati çeken Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, 9 bin 900 üreticinin 230 bin dekar alanda tütün üretimi yaptığını belirtti.

5 ay boyunca tütün tarlasında çalışacaklarını kaydeden çiftçi Abdurrahman Şavluk da, “Tütün üretmek çok zor bir iş. Toplama işlemi 3 ay boyunca sürecek” dedi. l DHA