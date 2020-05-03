BİST101.110-0.48EURO 7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tütün mesaisi başladı
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:04 |

    Tütün mesaisi başladı

    Denizli’de üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kale, Tavas, Beyağaç, Güney, Buldan ve Çal ilçelerinde, tütün dikimine başlandı.

    Tütün mesaisi başladı

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan çiftçiler ve mevsimlik tütün işçileri, traktöre takılan dikim makinesi ile fideleri toprakla buluşturuyor. Makineye oturan işçilerin teker teker dikimini yaptığı fidelere daha sonra ise can suyu veriliyor. Yaklaşık 12 saat boyunca süren tütün dikimi işlemi havanın kararmasıyla sona eriyor.

    Türkiye’de üretilen 70 bin ton tütünün 19 bin tonunu kentte üretildiğine dikkati çeken Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, 9 bin 900 üreticinin 230 bin dekar alanda tütün üretimi yaptığını belirtti.

    5 ay boyunca tütün tarlasında çalışacaklarını kaydeden çiftçi Abdurrahman Şavluk da, “Tütün üretmek çok zor bir iş. Toplama işlemi 3 ay boyunca sürecek” dedi. l DHA

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için
    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber