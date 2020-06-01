‘Tütün, önlenebilir bir hastalık nedeni’

Rektör Budak, sigara içen bireylerin Kovid-19 hastalığından daha fazla etkilendiği vurgusunda bulundu, “Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan, 600 binden fazla insan da sigara içmemesine karşın başkalarının sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre ülkemizde erişkin nüfusun yarısı sigara kullanıyor. Çalışmalar gösteriyor ki, sigara kullanan bireyler, Kovid-19 hastalığından daha fazla etkilenip daha zor atlatıyor” dedi. Budak, Ege Üniversitesi olarak sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara tıbbi yardım ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.