01.06.2020 - 00:04 |
‘Tütün, önlenebilir bir hastalık nedeni’
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’yle ilgili konuştu.
Rektör Budak, sigara içen bireylerin Kovid-19 hastalığından daha fazla etkilendiği vurgusunda bulundu, “Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan, 600 binden fazla insan da sigara içmemesine karşın başkalarının sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre ülkemizde erişkin nüfusun yarısı sigara kullanıyor. Çalışmalar gösteriyor ki, sigara kullanan bireyler, Kovid-19 hastalığından daha fazla etkilenip daha zor atlatıyor” dedi. Budak, Ege Üniversitesi olarak sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara tıbbi yardım ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız